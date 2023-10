De politieman die in mei vorig jaar in het Gelderse Winterswijk een verdachte van een inbraakpoging in zijn been schoot, wordt daarvoor niet vervolgd. Hij handelde volgens het Openbaar Ministerie volgens de richtlijnen. De Rijksrecherche deed onderzoek naar het schietincident. Dat is een standaardprocedure wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt.