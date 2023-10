Yeşilgöz stuurt aan op andere regels voor VOG na terreur

Demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz vindt het net als de Tweede Kamer „onbegrijpelijk” dat een veroordeelde IS’er bij een organisatie als VluchtelingenWerk Nederland (VWN) kon werken. De betrokken vrouw kon dat doen, omdat ze een zogeheten Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) had. De minister weet ook niet hoe dit is beoordeeld en heeft dezelfde vragen hierover als in de Kamer leven, zei ze tijdens het vragenuurtje op vragen van Kamerlid Pieter Omtzigt. Wat haar betreft worden de beleidsregels voor deze personen om een VOG te krijgen veranderd.