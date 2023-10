Hongarije was nooit van plan zich tegen Rusland te verzetten en wilde juist nauwe banden smeden. De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft dit tegen de Russische president Vladimir Poetin gezegd op een forum over de Nieuwe Zijderoute in Beijing dat beide leiders bijwonen. Het fragment waarin Orbán de uitspraak doet werd uitgezonden op de Russische staatstelevisie.