Zuid-Koreaanse oppositie schaart zich achter interim-president

Oppositieleider Lee zei dat hij de interim-president heeft gevraagd neutraal te blijven en zich boven de partijen te plaatsen. Ook heeft hij voorgesteld om een overlegorgaan op te richten met vertegenwoordigers van parlement en regering.

Yoon is door het parlement afgezet omdat hij anderhalve week geleden volkomen onverwacht de militaire noodtoestand uitriep na een politiek conflict met de oppositie. Die noemde dat een ondemocratische maatregel en diende een motie in om hem weg te stemmen. Uiteindelijk stemden ook enkele van Yoons partijgenoten in. De Democratische Partij van Lee wil dat onderzocht wordt waarom de premier de president niet heeft tegengehouden.