De raadkamer van de rechtbank in Rotterdam buigt zich dinsdag over de verlenging van het voorarrest van Fouad L., die na de dodelijke schietpartijen in Rotterdam is opgepakt bij het Erasmus MC. Hij wordt verdacht van drie moorden, het stichten van twee branden en verboden wapenbezit. De officier van justitie kan de raadkamer vragen het voorarrest met maximaal negentig dagen te verlengen.