Gelderland levert nieuwe argumenten in om wolf te paintballen

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft bij de rechtbank in Utrecht nieuwe argumenten ingeleverd voor het schieten met een paintballgeweer op een wolf in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. De rechter had om die argumenten gevraagd, omdat hij vindt dat het besluit om de wolf met een paintballgeweer te beschieten tot nu toe onzorgvuldig voorbereid en onvoldoende gemotiveerd is. De directie van het park, de provincie Gelderland en Stichting De Faunabescherming krijgen nu vier weken de tijd om te reageren op de nieuwe argumenten van het college, aldus een woordvoerder van de rechtbank.