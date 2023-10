In de Gerard Doustraat in Den Haag zijn in de nacht van zondag op maandag woningen ontruimd vanwege brand. Dat meldt de veiligheidsregio Haaglanden. Rond 00:15 uur werd de brandweer gealarmeerd. De vlammen in de woonkamer waren snel onder controle, maar de schade in de woning was groot. Ook liep de portiek roet- en rookschade op.