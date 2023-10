„De Heere werkt omkeringen”, zei ds. A. van Heteren uit Urk zaterdag op de jaarlijkse toogdag van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) in Barneveld. „Zoals de Joden heersten over hun vijanden in de tijd van Esther, zo zou het vandaag ook kunnen gaan.” De oorlog in Israël kwam meermaals ter sprake op de toogdag.