Italianen kunnen met een paar goede ingrediënten iets heerlijks op tafel zetten. Is er weinig voorhanden is of zijn bepaalde ingrediënten duur? Dan maak je gewoon iets moois van wat er wél is. Dat is het uitgangspunt van de cucina povera, de armeluiskeuken. Die overigens meer de keuken van de middenstand was, laat Roberta Pagnier zien in ”Roberta’s cucina povera” (uitg. Fontaine, € 24,99). Armen hádden nauwelijks iets te eten.