Van Gogh Museum stopt vanwege veiligheid met uitgifte Pokémonkaart

Het Van Gogh Museum stopt vanaf zaterdag met de uitgifte van de speciale Pokémonkaart die bezoekers konden krijgen na het voltooien van een speurtocht. „Als gevolg van recente voorvallen waarbij een kleine groep individuen een onwenselijke situatie heeft gecreëerd, hebben we de lastige beslissing genomen om de speciale Pikachu x Van Gogh Museum-promokaart niet meer in het museum beschikbaar te stellen”, schrijft het museum op de website. „Het Van Gogh Museum en The Pokémon Company International nemen de veiligheid van bezoekers en medewerkers zeer serieus.”