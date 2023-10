Archeologen hebben op een terrein aan de Vriezenveenseweg in Almelo enkele graven gevonden. Die maken mogelijk deel uit van een tot nu toe onbekende begraafplaats op het terrein van het voormalige klooster De Goede Herder van de orde Zusters van Julie Postel. Het Openbaar Ministerie is ingelicht over de vondst, aldus de gemeente Almelo.