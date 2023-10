Nes Ammim stopt werk in Israël

Nes Ammim, de christelijke organisatie die verbinding wil maken tussen Palestijnen en Joden, stopt tijdelijk met alle werkzaamheden in Israël. Dat meldde het Nederlands Dagblad donderdag op basis van een bericht van voorzitter Jolande Uringa. De gemeenschap in Noord-Israël –zo’n 15 kilometer van de grens met Libanon– legt haar activiteiten stil vanwege de dreiging van Hezbollah. „Er zijn in het gebied explosies gehoord van raketten uit Libanon”, aldus Uringa.