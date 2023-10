China keert terug naar rand van deflatie, ook export daalt

De consumentenprijzen in China zijn in september onverwachts onveranderd gebleven ten opzichte van een jaar geleden. Met een inflatiecijfer van nul procent is de op een na grootste economie daarmee teruggekeerd naar de rand van deflatie, wat erop wijst dat het economische herstel van het land nog steeds kwetsbaar is en aanvullende steun nodig heeft. Economen hadden gerekend op een stijging van de consumentenprijzen met 0,2 procent in september.