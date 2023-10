Brand in loods zadenhandel Moerkapelle onder controle

In een loods van een zadenhandel in het Zuid-Hollandse Moerkapelle heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een grote brand gewoed. Een brandweerman is lichtgewond geraakt nadat hij ongelukkig ten val kwam en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio maakt hij het „naar omstandigheden” goed. Drie woningen in de buurt van het bedrijf aan de Bredeweg werden uit voorzorg ontruimd. De bewoners konden later in de nacht terugkeren naar hun woningen.