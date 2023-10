De rechtbank in Den Haag oordeelt vrijdag of de politie een waterkanon mag inzetten bij de demonstraties van Extinction Rebellion op de A12. De klimaatactiegroep heeft inmiddels zelf dinsdag laten weten de blokkades van de snelweg in Den Haag te staken. Het is onduidelijk of dit invloed zal hebben op de beslissing van de rechter.