Al meer dan een halve eeuw zet Jan Bor zich bijna dag en nacht in voor de vervolgde kerk. Zijn 80e verjaardag is voor de oprichter van Stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen) geen reden om wat gas terug te nemen. „Zolang als ik kan, ga ik door. Er is nog zo veel werk te doen.”