Rekenkamer: meer actie achter de dijk nodig tegen overstromingen

Om Nederland te beschermen tegen overstromingen, moet volgens de Algemene Rekenkamer veel meer worden gedaan dan alleen het ophogen van dijken. Daar ligt nu de nadruk nog steeds op. Voor maatregelen achter de dijk die de gevolgen van een overstroming beperken, is volgens de onderzoekers te weinig aandacht. Ze verwijten minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers dat hij een te „beperkte blik” heeft. Zijn focus op dijken verzwaren is „niet toekomstbestendig”, klinkt het in een kritisch rapport.