Beleggers op de aandelenbeurzen in New York hadden donderdag bij het begin van de handel moeite met richting te kiezen. Voor aanvang van de beurshandel kregen ze een nieuw inflatiecijfer te verwerken. Zo bleek dat de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld in september met 3,7 procent zijn gestegen. Dat was onveranderd ten opzichte van de voorgaande maand.