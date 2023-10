Een wolf heeft in augustus vijftien schapen gedood in Kallenkote, op de grens van Overijssel en Drenthe. Het roofdier beet acht dieren dood en zeven andere schapen moesten afgemaakt worden wegens ernstige verwondingen. In Drenthe en ook in Friesland hebben nog steeds de meeste wolvenaanvallen op vee plaats, blijkt uit de donderdag bekendgemaakte, nieuwste cijfers van BIJ12, het bureau dat voor de provincies wolvenzaken afhandelt.