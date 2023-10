Opnieuw is in Rotterdam een explosief aangetroffen, deze keer op de Doklaan in Rotterdam-Zuid. Of het voorwerp bij een bedrijf of een woning is gevonden, is onduidelijk. De politie meldt dat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld is om het explosief te onderzoeken. Inmiddels is een verdachte aangehouden, de politie zegt meerdere aanhoudingen niet uit te sluiten.