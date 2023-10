De aanhangers van Greenpeace en Extinction Rebellion hebben de actie bij het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht beëindigd. Enkele honderden mensen blokkeerden de hoofd- en zij-ingangen, omdat ze willen dat de bank stopt met het financieren van industriële landbouw. Ook vinden ze dat de bank „schade die is aangericht” moet vergoeden. Greenpeace laat weten dat bij een Rabo-kantoor in Elst nog wel actie wordt gevoerd.