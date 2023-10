Rechter veroordeelt VW tot betalen 4400 euro om sjoemeldiesel

Volkswagen moet een Nederlandse koper van een zogenoemde sjoemeldiesel 4400 euro schadevergoeding betalen, heeft de rechtbank in Den Bosch geoordeeld. De in 2012 aangeschafte Volkswagen Passat was uitgerust met technologie die ervoor zorgde dat de stikstofuitstoot tijdens laboratoriumtests omlaag ging, terwijl de auto in normale omstandigheden vervuilender was. Door die „oneerlijke handelspraktijk” werd de auto minder waard en Volkswagen moet voor die schade opdraaien, oordeelt de rechter.