Slowaakse Fico, die tegen steunen Kyiv is, vormt nieuwe regering

Het is de winnaar van de verkiezingen in Slowakije gelukt om een nieuwe regering te vormen. De populistische oud-premier Robert Fico, die heeft gezegd te willen stoppen met de militaire steun aan Oekraïne, heeft met zijn partij SMER-SD een coalitie kunnen sluiten met de pro-Russische uiterst rechtse SNS en de linkse HLAS. De steun van die laatste partij was doorslaggevend en zal waarschijnlijk ook een matigende werking hebben op de regering, waar Fico premier van wordt.