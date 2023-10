Steeds meer kinderen ontvluchten hun thuisland en komen in hun eentje naar Nederland. Vorig jaar was er een record: 4205 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). Hoe is het voor een kind om als vluchteling hier te verkeren? Yusof Faizy kwam in 2015 als 15-jarige zonder ouders vanuit Afghanistan naar Nederland en blikt terug.