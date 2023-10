De Peter R. de Vries Foundation looft 100.000 euro uit voor de gouden tip over de dood van de 17-jarige Cassandra van Schaijk, die in 2007 spoorloos verdween na een avondje stappen. Haar lichaam werd drie weken later gevonden in de Noorderplassen in Almere. Het is nog altijd onduidelijk of ze het slachtoffer is geworden van een misdrijf of dat haar dood het gevolg is van een ongeval.