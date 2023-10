Raad: papierwinkel zorg met speciaal team in vijf jaar halveren

De administratieve lastendruk in de hele zorg, van ziekenhuizen tot huisartsen, moet in vijf jaar worden gehalveerd, zegt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) in een nieuw advies aan het kabinet. In deze tijden van personeelstekorten en vergrijzing heeft de zorg echt wel wat anders te doen dan zich zo uitgebreid bezig te houden met een omslachtige papierwinkel. De raad stelt een „transitieteam” voor om de verantwoordingssystemen „slimmer in te richten.”