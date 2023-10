Bedrijfsleven: kijk goed naar gevolgen einde fossiele subsidies

Nederland moet een einde maken aan fossiele subsidies, maar daarbij wel goed in de gaten houden wat de gevolgen zijn van verschillende ingrepen. Zo hebben ondernemers nog niet altijd alternatieven voor gas of olie voorhanden, waarschuwt werkgeversorganisatie VNO-NCW. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunde dinsdag een motie waarin het kabinet wordt gevraagd scenario’s op te stellen voor het afbouwen van fossiele subsidies.