De stijging van de lonen is in september afgevlakt, maakt werkgeversorganisatie AWVN bekend op basis van de cao’s die afgelopen maand zijn afgesloten. Een maand geleden signaleerde de organisatie al dat er mogelijk een einde was gekomen aan de trend van steeds harder stijgende lonen. Toch durft de AWVN nog niet met zekerheid te zeggen dat de lonen steeds minder hard zullen stijgen.