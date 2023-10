De man uit Amstelveen die ruim een jaar geleden midden in de nacht en in de stromende regen op een bedrijventerrein in Medemblik een 54-jarige Kroaat zou hebben doodgereden, mag zijn strafzaak onder voorwaarden in vrijheid afwachten. Dit heeft de rechtbank in Alkmaar dinsdag bepaald. De advocaat van F. had de rechtbank maandag tijdens een voorbereidende zitting gevraagd zijn cliënt vrij te laten uit voorarrest.