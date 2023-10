Werkgevers verzuimen nog vaker de Nederlandse Arbeidsinspectie in te lichten over arbeidsongevallen dan eerder werd gedacht. Minimaal de helft van de ongelukken waarvoor een meldplicht geldt, wordt niet gemeld, signaleert de Algemene Rekenkamer in een onderzoeksrapport. Mogelijk gaat het zelfs om 70 procent. De boetes hierop zijn doorgaans veel lager dan ze mogen zijn.