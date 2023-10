Vooral ov-reizigers werken sinds de coronapandemie vaker thuis. En door digitaal vergaderen worden er in het algemeen minder zakelijke reizen gemaakt, maar ook die daling is het sterkst in het openbaar vervoer. Verder hebben minder mensen een voorkeur voor het ov als ze bijvoorbeeld een dagje weg willen. Dat meldt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) dinsdag in de publicatie „Waar is de ov-reiziger gebleven”.