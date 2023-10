NL Alert na uitslaande brand bij Weert

De hulpdiensten hebben maandagavond een NL Alert gegeven voor de gebieden rond het Limburgse dorp Nederweert. Dit in verband met de grote rookontwikkeling en daarmee gepaard gaande stank vanuit een brandende loods in het buitengebied van het naburige Weert. Hoewel de enorme brand inmiddels onder controle lijkt, gaat het nablussen nog uren duren, zei een woordvoerder van de brandweer. Al die tijd kunnen omwonenden last van rook en stank blijven houden.