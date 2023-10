Er zijn soms zaken waarvoor je je schaamt. Voor mij geldt dat bij het onderwerp dementie. Vóór wij er in de familie mee te maken kregen, vond ik dat eigenlijk helemaal niet zo’n ernstige ziekte. Want ja, vergeetachtigheid, dat hoort toch bij het ouder worden? Inmiddels weet ik wel beter. Dementie gaat niet alleen over dingen vergeten. Was het maar zo.