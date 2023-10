In een onderzoek naar onder meer grootschalige belastingfraude en witwassen rondom taxivervoer in de omgeving van luchthaven Schiphol en Amsterdam, zijn maandag drie verdachten opgepakt. Ook zijn tientallen auto’s in beslag genomen, meldt de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), die gezamenlijk onderzoek doet met onder meer de politie Amsterdam en de Koninklijke Marechaussee.