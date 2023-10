Er komt geen nader verhoor van kroongetuige Nabil B. in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. De advocaten van hoofdverdachte Saïd R. wilden de kroongetuige nog eens horen, omdat hij tijdens het laatste verhoor geen advocaat meer had. Daardoor bleven er destijds volgens hen veel vragen onbeantwoord. Nu heeft hij wel weer een advocaat, maar de rechtbank Amsterdam ziet geen toegevoegde waarde in een nieuw verhoor.