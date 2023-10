De rechtbank in Dordrecht heeft maandag Abdi B. (27) een celstraf van 24 jaar opgelegd en tbs met dwangverpleging voor de moord op Manuel Alvarez y Pena (29) uit Zwijndrecht. Twee medeverdachten in de zogenoemde koffermoordzaak zijn veroordeeld tot 20 jaar cel, een vierde medeverdachte is veroordeeld tot een jaar cel. Een vijfde medeverdachte werd vrijgesproken.