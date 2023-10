Een 71-jarige vrachtwagenchauffeur uit Hardinxveld-Giessendam is maandagochtend overleden in Bleskensgraaf doordat hij klem kwam te zitten tussen een vrachtwagencabine en een muur, meldt de Rotterdamse politie. De geparkeerde vrachtwagen begon te rollen toen de man buiten bezig was. Hoe dit kon gebeuren, is nog niet bekend.