Een eerste indruk doe je maar één keer op. Vorige maand bezocht ik voor het eerst Taiwan en Zuid-Korea. Dat leverde veel nieuwe indrukken én mooi vergelijkingsmateriaal op. Thuisgekomen was ik benieuwd in hoeverre mijn waarnemingen stroken met de werkelijkheid. Klopt het bijvoorbeeld dat Taiwan armoediger is en een grotere onderklasse telt?