Autoproducenten Volvo en Renault gaan samen elektrische bestelbusjes bouwen. In 2026 moet in Frankrijk de productie van de eerste FlexEVan beginnen, hebben de branchegenoten bekendgemaakt. De busjes zijn bedoeld om op een duurzamere manier producten mee thuis te bezorgen in steden. De partijen verwachten dat deze markt in 2030 drie keer zo groot is als nu.