Hoewel de politieke en maatschappelijk discussie al tijden vooral gaat over asielzoekers en het kabinet er zelfs daarover is gevallen, komen acht keer meer migranten naar Nederland voor werk, studie of de liefde. De afgelopen jaren ging het om acht op de tien migranten. Gemiddeld 11 procent van het totaal aantal migranten vraagt asiel aan.