De Afghaans-Nederlandse stichting KEIHAN heeft er weinig vertrouwen in dat het snoeiharde rapport over de evacuatie vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul in 2021 consequenties zal hebben voor de betrokken bewindslieden. Volgens bestuurslid Niloufar Rahim is het „een mooie manier om toe te geven wat er mis is gegaan”, maar ze vreest dat er op termijn weinig zal veranderen.