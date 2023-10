Albergen krijgt 145.000 euro als goedmakertje voor komst azc

De inwoners van Albergen mogen 145.000 euro besteden aan een plan om de sociale cohesie in het Twentse dorp te versterken. De gemeente Tubbergen, waar Albergen bij hoort, krijgt dit geld van het Rijk als goedmakertje voor de onrust die in Albergen is ontstaan, nadat bekend werd dat er een asielzoekerscentrum in het voormalige hotel ’t Elshuys komt. Dat staat in een bijzondere financiële regeling die Tubbergen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en demissionair staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel heeft getroffen.