De rechtbank heeft het verzoek van de advocaten van Ridouan Taghi afgewezen om commando Sil A. als getuige te horen. A. had eerder verklaard dat hij een aantal jaar geleden was benaderd met de vraag of hij Taghi, die toen nog voortvluchtig was, kon ‘neutraliseren’. Dat is een eufemisme voor doodschieten.