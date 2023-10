Evacuatie Kabul ging chaotisch door slecht voorbereide ministeries

Dat de evacuatie vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul in 2021 zo chaotisch verliep, kwam mede door een slechte voorbereiding van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie. Dat staat in een rapport van de commissie-Ruys, waarin de evacuatie wordt onderzocht. De ministeries hadden onderschat hoe snel de taliban Kabul konden overnemen, waardoor er geen tijd was zaken goed voor te bereiden. Er was te veel onduidelijk en de ministeries moesten improviseren. Dat leidde tot chaotische situaties, aldus de onderzoekscommissie.