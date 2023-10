Nobelprijs voor Vrede in oorlogstijd moeilijk toe te kennen

Vrijdag wordt volgens de planning om 11.00 uur de Nobelprijs voor de Vrede toegekend. Er zijn ruim 350 nominaties ingediend. Maar in tijden van een grote oorlog in Europa, staatsgrepen in Afrika en spanningen en conflicten in grote delen van de wereld is het volgens waarnemers moeilijk om een keuze te maken. „De trieste waarheid is, dat er niet veel vrede wordt gesticht in 2023”, aldus Dan Smith, het hoofd van het SIPRI, het Stockholm Instituut voor Internationaal Vredesonderzoek. „Er zijn bijvoorbeeld bijna twee keer meer oorlogen dan in 2010.”