Een petitie tegen extra accijnzen op bier is in een paar dagen tijd 20.000 keer ondertekend. De petitie is afgelopen weekend in het leven geroepen nadat het kabinet op Prinsjesdag aankondigde bovenop de wijziging van het accijnssysteem per 1 januari een extra verhoging door te voeren. Hierdoor kan de verhoging van de belasting oplopen tot meer dan 50 procent, zeggen brancheorganisaties Nederlandse Brouwers en CRAFT.