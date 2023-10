De klimaattop wordt een lastige taak voor Wopke Hoekstra, verwachten Europarlementariërs Mohammed Chahim (PvdA) en Bas Eickhout (GroenLinks) donderdag. Als nieuwe Europese klimaatcommissaris is de COP28 in Dubai eind dit jaar zijn eerste belangrijke optreden. Chahim en Eickhout zitten allebei in de delegatie van het Europees Parlement die naar de klimaattop gaat.