Politie Zuidoost-Fryslân bezorgd over azc in Heerenveen

De politie Zuidoost-Fryslân is bezorgd over het voornemen van de gemeente Heerenveen om een asielzoekerscentrum te vestigen in het westen van de gemeente. Volgens de politie is de beoogde locatie nabij een wijk waar sprake is van „veel overlast op meerdere gebieden”. De wijk is bij de politie bekend als kwetsbaar en de komst van een azc kan impact hebben op de leefbaarheid in de wijk. Dat schrijft de politie in een door de gemeente gevraagde zienswijze op de voorgenomen plannen.