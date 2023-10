Op het viaduct waar bij Venetië een dodelijk busongeval plaatsvond, was een renovatie gaande. Die werkzaamheden stonden al jaren gepland en begonnen uiteindelijk in september. Een plaatselijke bestuurder zei in de media dat de plek waar 21 mensen de dood vonden nog niet was opgeknapt. Daar zou bovendien een opening van ongeveer twee meter in de vangrails hebben gezeten die nog gedicht moest worden.