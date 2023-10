Van Huffelen geeft Curaçaose held Tula eerherstel in toespraak

De Curaçaose nationale held Tula heeft officieel eerherstel gekregen van de Nederlandse regering in een toespraak van demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) in Willemstad. Tula leidde in 1795 de slavenopstand op het eiland en werd daarom op gruwelijke wijze geëxecuteerd door de Nederlandse koloniale machthebbers. 228 jaar later gaf Van Huffelen officieel toe dat de wens van Tula om zich los te maken uit de slavernij „terecht” was, zijn strijd „rechtvaardig”, de daarvoor gebruikte middelen „geoorloofd” en zijn executie een „misdaad”.